Detingut un multireincident a la Bisbal (Girona) amb una ordre de recerca i ingrés a la presó

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres a la Bisbal d'Empordà (Girona) un multireincident de 43 anys com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat i d'amenaces, i sobre el qual pesava una ordre judicial de recerca, detenció i ingrés a presó.
El 2 d'octubre, mentre els Mossos patrullaven per Palamós (Girona), van veure aquest home, que tenia una ordre de detenció i ingrés dictada pel jutjat penal del tribunal d'instància de Girona per un delicte de furt que va cometre el 26 de març.
Quan els agents s'hi van acostar per comunicar la detenció, es va resistir i els va agredir per fugir cap a casa seva i a la porta del domicili hi havia la seva dona, que el va ajudar a escapar i va agredir els agents, informa la policia catalana en un comunicat.
El 7 d'octubre els agents es van tornar a trobar l'home i finalment el van poder detenir.
El detingut acumula gairebé 60 antecedents, la majoria per delictes a Palamós, i va passar a disposició judicial dijous.