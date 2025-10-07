Detingut un home amb més de 70 detencions per robar una bici elèctrica a Barcelona

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 4 d'octubre un home de 38 anys --amb més de 70 detencions prèvies-- a Sant Adrià de Besòs (Barcelona) per presumptament haver robat una bicicleta elèctrica hores abans a Barcelona, informen en un comunicat aquest dimarts.
Cap a les 05.00 hores una patrulla va detectar un home que circulava amb una bicicleta elèctrica i va fugir en detectar la presència dels agents, i posteriorment va ser detingut per un presumpte delicte de resistència i desobediència, a més de per apropiació indeguda en no poder acreditar que la bicicleta era seva.
De fet, els agents van indagar i, gràcies a un adhesiu a la bicicleta, van contactar amb el seu propietari, que va al·legar que la hi havien robat dins el seu vehicle al carrer Provençals de la capital catalana, per la qual cosa el detingut ha passat a disposició judicial aquest diumenge.