Detingut un multireincident amb més de 50 antecedents a Sant Celoni

BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un home de 38 anys amb més de 50 antecedents per delictes contra el patrimoni a Sant Celoni (Barcelona) arran d'una denúncia pel robatori del catalitzador d'un cotxe aparcat davant el taller mecànic on havia de passar la revisió.
Després d'identificar el presumpte autor dels fets i el vehicle en el qual es desplaçava, es va determinar que "en amb prou feines dos minuts i mig", va sostreure el catalitzador, una peça que forma part del sistema de tractament dels gasos d'escapament i que té una elevada demanda en el mercat il·lícit perquè conté metalls preciosos com el rodi, el pal·ladi i el platí, informen en un comunicat.
El valor del catalitzador pot oscil·lar entre els 700 i 1.500 euros, mentre que el cost de la substitució pot arribar als 2.000 euros.
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Entre octubre del 2025 i juliol del 2026 l'arrestat havia estat detingut fins a 5 vegades per robatoris o furts de catalitzadors a municipis com Tordera, Badalona, Arenys de Mar i Mollet del Vallès (Barcelona).
El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Granollers (Barcelona) dimarts passat.