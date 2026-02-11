Detingut un multireincident amb 32 antecedents per robar a 6 pisos de l'Hospitalet (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un multireincident, de 41 anys i que acumula 32 antecedents, com a presumpte autor de 6 delictes de robatori amb força a domicilis de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha informat el cos policial en un comunicat aquest dimecres.
La detenció es va produir després que una patrulla de seguretat ciutadana rebés l'avís d'una víctima que manifestava que s'havia trobat un home robant a l'interior del seu pis i que, en veure's sorprès, havia fugit per una finestra, però li havia caigut una sabatilla.
La descripció aportada per la víctima, sumada al fet que l'home anava descalç d'un peu, va facilitar a les patrulles que el poguessin localitzar ràpidament pels voltants, detenir-lo i recuperar els objectes sostrets.
Durant l'escorcoll, els Mossos també van recuperar les joies d'un altre robatori comès aquell mateix dia en un domicili de la zona i, a més, a l'home li constava una ordre de cerca i detenció de la Unitat d'Investigació de l'Hospitalet per quatre robatoris amb força comesos entre octubre del 2025 i gener del 2026.
El detingut, que accedia als domicilis escalant per la façana i accedint-hi per una finestra oberta, ha passat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de l'Hospitalet de Llobregat.