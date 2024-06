Detingut un mosso per presumpte tràfic de drogues a Lleida

LLEIDA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

La Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos d'Esquadra va detenir dimarts un agent de 49 anys per un presumpte delicte de tràfic de drogues a Lleida, segons han explicat fonts policials a Europa Press aquest dimecres.

A més a més, l'agent estava sent investigat per la seva presumpta implicació en un robatori violent a mitjans de maig i per presumptament no pagar en una benzinera, segons ha avançat el 'Diari Segre'.

Fonts de la investigació han explicat a Europa Press que l'arrestat passarà a disposició judicial dijous.