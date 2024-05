Un detingut por la mort d'un altre home diumenge a Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

BARCELONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) un home de 60 anys presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre el mateix dia a la localitat, informen en un comunicat aquest dilluns.

La víctima va morir en una parcel·la on hi ha diferents barracons i on els Mossos van anar en rebre un avís sobre les 19.20 que podia haver-hi un ferit greu estirat a terra, i el van trobar mort.

Els Mossos de la Regió Policial Metropolitana Sud s'encarreguen de la investigació, sota secret d'actuacions.