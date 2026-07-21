Detingut un monitor a Tortosa per 2 presumptes agressions sexuals a menors

TARRAG0NA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts al migdia un monitor de 23 anys del casal esportiu Win Tortosa (Tarragona) per presumptament cometre dues agressions sexuals a menors d'edat, segons confirmen fonts policials a Europa Press.
La detenció s'ha produït cap a les 13.15 hores després de rebre l'avís de dues agressions sexuals, una consumada i una altra en grau de temptativa.
La policia catalana ha obert una investigació per aclarir els fets.
L'AJUNTAMENT ACTIVA EL PROTOCOL
D'altra banda, Tortosasport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'educació en el lleure i han posat els fets en coneixement dels Mossos i de la Direcció General de Protecció a la Infància i l'Adolescència (DGPPIA).
En un comunicat l'Ajuntament assegura que farà tot l'acompanyament i suport que calgui a la família denunciant i a la resta de famílies usuàries del casal esportiu Win Tortosa, per vetllar així pel benestar emocional dels infants i de la resta de monitors.