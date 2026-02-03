Detingut a Mollet del Vallès per atracar una joieria amb una arma de foc simulada

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
La Policia Municipal de Mollet del Vallès (Barcelona) va detenir el passat 26 de gener el presumpte autor d'un atracament en un establiment del qual va amenaçar la treballadora amb una arma de foc simulada, i també hi va participar un segon home, que els Mossos d'Esquadra estan buscant.
Els dos homes van entrar al local i mentre un amenaçava la treballadora, l'altre va fer servir un martell per trencar una vitrina i robar diversos objectes, majoritàriament joies, per posteriorment fugir, informa la policia catalana en un comunicat.
Durant la persecució, el sospitós va acabar detingut per la policia del municipi amb l'arma simulada i 195 euros en efectiu, i ara els Mossos ho investiguen per mirar d'arrestar l'altre implicat; finalment, el detingut va passar a disposició judicial la setmana passada.