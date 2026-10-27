Detingut a Mollet per presumptament robar cable de coure a l'R3 de Rodalies

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat un home que presumptament va robar cable de coure de la instal·lació ferroviària prop de l'R3 de Rodalies a Mollet del Vallès (Barcelona), informen en un comunicat aquest dimarts.
Els agents van rebre l'avís i van veure un home que sortia de la zona de vies de l'R3, amb les mans i la roba brutes, a més de restes de vegetació enganxada, i en inspeccionar els voltants van localitzar un tros de 8 metres de cable de coure.
El detingut, de 41 anys, va passar a disposició judicial el 23 d'octubre.