Detingut a Mollerussa (Lleida) per amenaçar el conductor d'un autocar i intentar-lo agredir

LLEIDA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns a Mollerussa (Lleida) un home de 37 anys per presumptament amenaçar el conductor d'un autocar, que el va fer baixar per no pagar el bitllet, i intentar-lo agredir, a més de per provocar danys al vehicle valorats en 1.500 euros, informen en un comunicat aquest dimecres.
Els fets van tenir lloc el 30 de setembre cap a les 15.40 hores a l'estació de Mollerussa quan el conductor el va fer baixar, el passatger s'hi va negar i va reaccionar de manera violenta, per la qual cosa va començar a donar puntades de peu a la porta de l'autocar fins que la va deixar trencada i inutilitzable.
Arran de la denúncia, una patrulla dels Mossos va reconèixer diluns el sospitós que viatjava amb tren fins a Lleida, i en arribar a l'estació de Mollerussa el van identificar i arrestar, i va quedar en llibertat després de declarar a comissaria amb l'obligació de presentar-se davant el jutge quan sigui requerit.
DETINGUT PER FURT A LLEIDA
D'altra banda, la policia catalana també va detenir dilluns un jove de 24 anys a Lleida per presumptament robar un patinet elèctric a una dona que li anava a vendre, ja que va fugir a bord del patinet després de demanar-li de provar-lo abans de comprar-lo.
Arran d'aquests fets, els Mossos van detectar un individu que coincidia amb les característiques del furt i, després de comprovar el número de sèrie del patinet, el van detenir.
Finalment, va quedar en llibertat després de declarar a comissaria amb obligació de presentar-se davant el jutge quan sigui requerit.