Detingut a Mollerussa (Lleida) un home amb nombrosos antecedents després de robar un camió lleuger

Tenia en vigor 2 ordres de detenció dels jutjats de Lleida i Balaguer

LLEIDA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 54 anys, amb nombrosos antecedents, després de robar un camió lleuger i per un delicte contra la seguretat del trànsit.

En un comunicat d'aquest dilluns, han explicat que els fets van passar durant la matinada de dissabte en un control estàtic a la carretera LV-2001 entre Miralcamp i Mollerussa (Lleida).

Els agents van observar com un camió lleuger passava per davant d'ells "a molt alta velocitat i anava carregat amb ferros", i la policia catalana va iniciar un seguiment del vehicle.

En arribar a la rotonda d'accés a la zona urbana, a causa de la velocitat que portava, no va poder girar i "la va passar per damunt, quedant el vehicle accidentat sense poder continuar amb la marxa i perdent bona part de la càrrega", que els agents creuen que també s'havia sostret.

El conductor va sortir corrent fins que va saltar per una zona de patis interiors, on es va amagar, i quan van arribar altres patrulles van poder localitzar-ho amagat entre matolls, on van constatar que no tenia ferides rellevants i va ser detingut.

Els agents van constatar que el vehicle constava com sostret des de l'11 de febrer i que el conductor no havia obtingut mai el permís de conduir i que tenia en vigor dos ordres de detenció dels jutjats de Lleida i Balaguer.

Així mateix, els investigadors segueixen treballant per poder determinar l'origen de la càrrega.