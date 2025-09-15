Detingut un metge a Salt per presumpta agressió sexual a una dona de 35 anys

Salut afirma que està suspès cautelarment de manera "immediata" en conèixer-se els fets
GIRONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 11 de setembre un metge de 66 anys de l'Hospital Santa Caterina de Salt (Girona) per presumptament haver agredit sexualment una dels seus pacients de 35 anys, segons han explicat fonts policials a Europa Press.
Segons avança 'El Punt Avui', la família va acompanyar la dona a l'hospital perquè tenia visita amb el metge, i no van saber-ne res fins l'endemà, quan els Mossos la van trobar a Blanes (Girona).
L'endemà els agents de la policia catalana van trobar la dona en situació de vulnerabilitat en un carrer del municipi i la van traslladar al centre hospitalari, on va explicar que es va despertar nua al llit d'una casa desconeguda i que l'arrestat la va portar allà per agredir-la sexualment.
L'home té antecedents i va ser condemnat el 2010 per falsedat documental i obstrucció a la justícia, segons el mateix mitjà, i s'espera que passi a disposició judicial pròximament.
EXPEDIENT
Per la seva banda, fonts de la Conselleria de Salut de la Generalitat informen que el metge va ser suspès cautelarment de manera "immediata" en tenir constància dels fets.
A més a més, se li ha obert un expedient informatiu sense perjudici d'altres mesures o actuacions que es puguin correspondre, i el centre hospitalari s'ha posat a disposició de la pacient i la seva família.