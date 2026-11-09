Detingut un metge a Girona per presumptes tocaments a una pacient

GIRONA, 9 (EUROPA PRESS)-
Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte un metge de 58 anys d'una clínica privada de Girona que presumptament va fer tocaments a una pacient, segons han confirmat fonts policials a Europa Press aquest dilluns i ha avançat el 'Diari de Girona'.
La detenció es va produir després de rebre la denúncia els Mossos, si bé en constaven dues més de prèvies (una aquest any i una altra el 2024) per fets similars.
Se l'acusa d'un presumpte delicte d'agressió sexual sense penetració.
LLIBERTAT PROVISIONAL
La plaça 3 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància va acordar per a l'acusat llibertat provisional a disposició del jutge sempre que sigui requerit.
Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, el jutjat s'ha inhibit en favor de la secció de violència sobre la dona.