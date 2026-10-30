Detingut un menor vinculat als canals de 'Blocus' relacionats amb els saquejos a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a la nit a un menor de 17 anys a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) per la seva presumpta vinculació als canals de comunicació de 'Blocus' relacionats amb els saquejos a Barcelona del dissabte passat.
El detingut suposadament va difondre l'enllaç d'accés al grup, va participar activament en les converses, facilitant indicacions sobre el material a portar, les mesures per evitar la detecció policial i les pautes d'autoprotecció, informa la policia catalana en un comunicat aquest divendres.
També "hauria incitat a uns altres participants a prendre part en les accions violentes i hauria proposat possibles objectius per a ser object de saqueig".
La detenció s'ha produït, concretament, per la presumpta participació de l'investigat en un grup d'un canal de missatgeria instantània que "hauria estat utilitzat per organitzar i coordinar actes de saqueig, desordres públics i accions d'incitació a la violència contra efectius policials".
La investigació segueix oberta i no es descarten més detencions.