Detingut un menor per un robatori amb violència a una jove a la Bisbal d'Empordà

GIRONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un menor per la seva presumpta relació amb un robatori amb violència a una jove a la Bisbal d'Empordà (Girona) el passat 4 de juliol, informa la policia catalana en un comunicat aquest dijous.
El detingut suposadament va abordar de matinada la noia, la qual va empènyer fins a tombar-la i, un cop a terra, li va començar a donar cops per tot el cos (fins i tot una puntada de peu al cap) per després agafar-la pel coll i amenaçar-la de mort.
Un veí de la zona va sortir per la finestra en sentir crits d'auxili, la qual cosa va provocar que el noi fugís i la deixés a terra i, malgrat les lesions, la noia va poder arribar a casa, on un familiar va avisar la policia.
La víctima també va denunciar que durant l'agressió l'autor li havia sostret la cartera, amb documentació personal i 40 euros en efectiu, i aquella mateixa nit, va rebre assistència mèdica per les múltiples contusions que presentava.
Després de visionar les càmeres de seguretat del centre de la població, es va identificar l'agressor que, després de detenir-lo, va quedar en llibertat en espera de comparèixer davant la Fiscalia de Menors de Girona.