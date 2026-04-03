Detingut un menor per agredir a l'agressor d'un jove amb discapacitat a l'Arboç (Tarragona)

TARRAGONA 3 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres a un jove a l'Arboç (Tarragona) per agredir la matinada d'aquest dimarts a un dels agressors d'un jove amb discapacitat de la mateixa localitat, segons han confirmat fonts policials a Europa Press.
El passat 24 de març es va produir una agressió grupal en el municipi a un jove amb discapacitat, en la qual presumptament va participar l'agredit pel menor detingut aquest dimecres.
Al detingut se li investiga per un delicte de lesions després de participar en una presumpta agressió grupal.