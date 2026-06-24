Detingut un menor a Lleida per atropellar mortalment a un home en patinet

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 24 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut en la matinada d'aquest dimecres a un menor de 17 anys a Lleida per atropellar mortalment a un home de 35 anys la nit d'aquest dimarts, han explicat fonts del cos a Europa Press.
El menor ha estat imputat per un delicte d'homicidi per imprudència molt greu, un delicte d'omissió del deure de socors i un altre per no tenir permís de conduir.
L'accident va ocórrer en un camí asfaltat entre Cunilles i Torrefarrera (Lleida) i l'home va ser trobat inconscient i sense que hi hagués cap vehicle al voltant.