Detingut un menor a l'Aeroport de Barcelona per la mort d'un home el juliol del 2025

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor de 16 anys a l'Aeroport de Barcelona com a presumpte autor de la mort violenta d'un home a Castelledefels (Barcelona) el juliol del 2025, han confirmat fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'Crónica Global', el menor, sobre el qual pesava una ordre europea de detenció, va tornar dilluns a Catalunya i es va entregar als Mossos, que l'han posat a disposició de la Fiscalia de Menors.
Els fets es remunten a la matinada del 18 de juliol del 2025, quan un home va patir una agressió amb una arma blanca en un autobús nocturn de Castelldefels.
Malgrat els esforços dels sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van atendre el ferit i el van traslladar a un centre hospitalari, la víctima va morir hores més tard.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Sud es va fer càrrec de la investigació i va identificar el menor com a presumpte autor dels fets, que havia sortit d'Espanya i sobre el qual es va dictar una ordre de detenció.