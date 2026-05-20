Detingut a Martorell per traficar haixix i cocaïna que guardava al seu pis

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
La policia local de Martorell (Barcelona) va detenir dimarts passat un home de 32 anys per presumpte tràfic de drogues, en localitzar els Mossos d'Esquadra al seu pis 1.332 grams d'haixix, 86,7 de cocaïna i 17.045 euros en efectiu, informa el cos en un comunicat aquest dimecres.
L'home va ser localitzat al carrer després que un gos de la Canina el marqués, i en escorcollar-lo, els agents de la policia municipal li van decomissar droga i 200 euros en efectiu, però en no poder facilitar cap documentació ni poder ser identificat, va ser traslladat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
Va explicar que tenia el passaport a casa seva i els agents el van acompanyar fins a la porta de l'habitació, si bé es van fixar que a l'interior hi havia una substància en forma de roca que podia correspondre a cocaïna.
Després d'això, va ser detingut i traslladat a comissaria i l'immoble va quedar custodiat durant tota la nit per agents de la policia local i els Mossos.
L'endemà, acompanyat pel seu advocat, el detingut va autoritzar una entrada i escorcoll voluntària a la seva habitació, on va ser confiscada tota la droga.