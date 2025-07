Detingut a Martorell (Barcelona) per un presumpte robatori amb força en un bar

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir a Martorell (Barcelona) el 23 de juliol un home de 27 anys com a presumpte autor d'un robatori amb força en un bar, on entrar per una finestra i va robar un ordinador portàtil i els diners en efectiu de la caixa registradora.

El van poder identificar per les càmeres de seguretat i les empremtes, informen aquest dimarts en un comunicat.

Té 10 antecedents per delictes del mateix tipus, la majoria a la comarca de l'Anoia (Barcelona), i ja ha passat a disposició judicial.