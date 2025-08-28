Detingut a Martorell (Barcelona) un home per vinculació al terrorisme jihadista

El presumpte jihadista ha ingressat al centre penitenciari de Brians 2, a Barcelona
MADRID, 28 ago. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil, en una operació conjunta amb els Mossos d'Esquadra, ha detingut a un home de 36 anys a Martorell (Barcelona) acusat d'un delicte d'adoctrinament terrorista i enaltiment del terrorisme gihadista.
Segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat, el presumpte gihadista es trobava en un "avançat procés de radicalització violenta", la qual cosa ha portat els agents a realitzar un registre del seu domicili a Tarragona, on han confiscat diferents dispositius electrònics i una arma blanca, mentre que el detingut, després de ser posat a disposició judicial, ha ingressat al centre penitenciari de Brians 2.
La denominada 'Operació ASSOQ' es va iniciar l'any 2024 després de detectar que l'acusat realitzava proclames a favor dels gihadistes a les xarxes socials, mostrant conductes cada vegada més agressives, la qual cosa va servir als agents per confirmar el seu procés de radicalització alimentat pel consum intens de continguts extremistes relacionats amb el conflicte a Palestina.
Davant l'existència d'indicis i evidències sòlides de la seva presumpta activitat terrorista, i per neutralitzar la potencial amenaça que aquest individu tingués la intenció de realitzar una acció violenta, el 13 d'agost es decideix anticipar la seva detenció.
L'operació ha estat duta a terme per agents del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil i de l'Àrea d'Informació Territorial de Mossos d'Esquadra de Terres de l'Ebre, sota la tutela dels Jutjats Centrals d'Instrucció número 3 i 1 i la Fiscalia de l'Audiència Nacional.