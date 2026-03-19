Detingut a Martorell (Barcelona) després de sortir d'una nau on emmagatzemava 78 quilos de marihuana

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 16 de març un home de 40 anys per presumpte tràfic de drogues després de sortir d'una nau d'un polígon industrial de Martorell (Barcelona) on van localitzar uns 78 quilos de cabdells de marihuana envasats al buit, que estaven camuflats en caixes amb roba apilada per no ser detectats.
Els fets es van produir a les 11.40 hores quan els agents van detectar un home que sortia de la nau i feia una forta olor de marihuana, i en l'escorcoll del seu vehicle van localitzar tres motxilles de grans dimensions amb tres paquets de bosses per envasar al buit, informen els Mossos en un comunicat aquest dijous.
Amb el suport de més patrulles, van accedir a la nau industrial i van localitzar la droga, a més d'un vehicle d'alta gamma que constava robat, per la qual cosa l'home va ser detingut i va passar a disposició judicial posteriorment.