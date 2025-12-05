Detingut a Maçanet de la Selva (Girona) després d'una ordre de la Interpol per frau del Marroc

GIRONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil va detenir el passat 26 de novembre a Maçanet de la Selva (Girona) un home de 38 anys sobre el qual constava una ordre internacional de recerca i detenció emesa per la Interpol acusat d'un frau de 748.000 euros al Marroc a través d'estafes a diversos residents del país.
L'ordre internacional incloïa una sol·licitud d'extradició emesa a inicis de l'any 2024 pel Marroc i després de detectar-se la presència d'aquesta persona a Espanya, es va preparar un "minuciós" operatiu policial, i va ser detingut amb la col·laboració d'efectius de la policia local del municipi gironí, informen en un comunicat aquest divendres.
La Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de Girona, encarregada de la investigació, ha instruït les corresponents diligències policials, que juntament amb el detingut van ser entregades al Jutjat Central d'Instrucció número 4 de Madrid de l'Audiència Nacional.