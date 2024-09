Detingut a Lloret de Mar (Girona) un ciutadà reclamat per sis estafes

Va cedir el seu compte bancari a l'organització criminal "amb finalitats il·lícites"

La Policia Nacional ha detingut una persona a Lloret de Mar (Girona) reclamat per sis delictes d'estafa a Palma, Linares (Jaén) i Gijón (Astúries).

En un comunicat aquest dimecres, han explicat que els delinqüents publicaven anuncis en webs de compravenda de vehicles, "oferint cotxes que en realitat no existien" a un preu inferior al de mercat, i es guanyaven la confiança de les víctimes a través de webs de missatgeria.

Un cop s'havien guanyat la seva confiança, demanaven a la víctima la totalitat del preu per transferència bancària.

ESTAFA A LINARES

L'octubre del 2023, un veí de Linares es va posar en contacte amb una particular que venia un cotxe per 3.200 euros i, segons li va manifestar, era hostessa de vol i com que no s'estava gaire a les Canàries va encarregar a una empresa de Fuerteventura la gestió de la venda.

La víctima va rebre la factura amb un contracte de compravenda, per la qual cosa va pagar i, a partir d'aquí, "tant la venedora com l'empresa que gestionava la compravenda van desaparèixer".

LOCALITZATS ELS DELINQÜENTS

El veí va denunciar els fets davant la Policia Nacional, els qui van aconseguir identificar els delinqüents.

El detingut a Lloret de Mar va cedir el seu compte bancari a l'organització criminal "amb finalitats il·lícites", en què rebia quantitats de diners procedents de diverses estafes per obtenir una rendibilitat econòmica a canvi.

En trobar-se en parador desconegut, el jutjat que va assumir la instrucció dels delictes el va posar en crida i cerca, i finalment va ser identificat i detingut a Lloret de Mar.