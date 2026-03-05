Detingut a Llorenç del Penedès després de robar una bicicleta valorada en 4.000 euros

TARRAGONA 5 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns a Llorenç del Penedès (Tarragona) un home de 31 anys per presumptament robar una bicicleta valorada en 4.000 euros que els agents van recuperar posteriorment, informen en un comunicat aquest dijous.
Els agents de paisà van tenir constància que dos homes havien quedat a la localitat per tancar la venda d'aquesta bicicleta tot terreny per 1.275 euros, i abans de la trobada, la part compradora va alertar els Mossos que es podia tractar de la mateixa que li van robar el passat 27 de febrer.
Per això, un dels agents va acudir a la trobada amb el venedor fent-se passar pel comprador i en demanar-li una factura el lladre va argumentar que no en tenia perquè la hi va comprar a un amic seu uns tres mesos enrere.
L'agent es va acabar identificant com a policia i els Mossos van constatar que la bicicleta era la robada.
Finalment, va passar a disposició judicial aquest dimecres al Vendrell (Tarragona).