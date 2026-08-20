Detingut a Lleida un "perillós" fugitiu amb nombrosos antecedents buscat pel Regne Unit

LLEIDA 20 ago. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional amb la col·laboració d'Interpol Espanya ha detingut a Lleida a un "perillós" fugitiu amb nombrosos antecedents al que li constava una ordre internacional de detenció expedida per les autoritats judicials del Regne Unit.
En un comunicat aquest dijous, la Policia Nacional ha explicat que al detingut, considerat molt violent, li consten nombrosos antecedents a Espanya, entre ells temptativa d'homicidi, robatoris amb violència i lesions.
Al Regne Unit se li acusa de causar lesions greus a un altre pacient mentre es trobava reclòs en un centre hospitalari d'alta seguretat.
Posteriorment, després de fugir del centre hospitalari, va tornar a Espanya i va protagonitzar episodis "d'extrema violència" als carrers de Lleida.
Al juny va protagonitzar una baralla als carrers del centre històric de Lleida les imatges de la qual es van fer virals a la xarxes socials i en les quals es podia observar com es llançaven punyalades a la zona del coll, apunta el cos policial.
Després de la seva detenció va ser posat a la disposició del Jutjat Central d'Instrucció de l'Audiència Nacional, qui va decretar aquest mateix dia el seu ingrés a la presó.