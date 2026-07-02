Detingut a Lleida per vendre droga des del seu pis

LLEIDA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres un home de 62 anys a Lleida per presumptament vendre cocaïna des del seu pis a Lleida, informen en un comunicat aquest dijous.
A principis de febrer els agents van rebre diverses informacions que apuntaven que un veí del carrer Palauet es dedicava a vendre cocaïna i, després de diverses comprovacions i vigilàncies, van constatar 6 transaccions.
Amb tots els indicis es va dur a terme una entrada i escorcoll, on van localitzar 30 grams de cocaïna en dosis individuals, un quilo de marihuana, dues bàscules de precisió i altres eines, per la qual cosa va ser arrestat i pròximament passarà a disposició judicial.