Detingut a Lleida per presumptament violar la seva filla de 20 anys al carrer davant el seu altre fill de 8

LLEIDA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir diumenge a la matinada un home de 40 anys per presumptament violar la seva filla de 20 al carrer davant el seu altre fill de 8.
Segons ha avançat el diari 'Segre' i han confirmat fonts policials a Europa Press, els fets es van produir cap a les 03.00 hores a l'exterior de la Llotja, a l'avinguda Tortosa, quan una patrulla va informar que un home estava mantenint relacions sexuals amb una dona.
En identificar-los, van comprovar que eren pare i filla, i ella va explicar que l'estava forçant i per això els agents van detenir l'home i la jove va ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova per sotmetre's a una revisió mèdica.
La policia local de la localitat va comunicar el cas als Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació.
De fet, l'objectiu és determinar si l'home podria haver abusat de la seva filla en altres ocasions, indica el mateix diari.