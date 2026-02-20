Detingut a Lleida com a responsable de dues agressions sexuals amb submissió química i vendre droga

LLEIDA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres un home de 43 anys per presumptament vendre droga a Lleida i dues agressions sexuals amb submissió química al gener a consumidores habituals als seus domicilis, que agredia quan perdien la consciència, informen en un comunicat aquest divendres.
La policia catalana va engegar diversos dispositius de seguiment al sospitós, que tenia antecedents, i van constatar que venia cocaïna des del seu vehicle, al seu domicili o directament al carrer.
Va ser dimecres quan es va intervenir a un dels compradors dues paperines amb 2,29 grams de cocaïna, i posteriorment van arrestar el venedor amb 6 grams més.
Posteriorment, es van practicar tres entrades i escorcolls a tres habitacions que tenia llogades, on els Mossos van intervenir 132,54 grams de cocaïna i 3 blísters de benzodiazepines.
Finalment, després de comprovar que també estava relacionat amb dues agressions sexuals, ha passat a disposició judicial aquest divendres.