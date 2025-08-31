Detingut en llançar la dona per la finestra a Manresa (Barcelona) després d'un ordre d'allunyament

BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte un home de 35 anys que presumptament va agredir amb arma blanca i va llançar per la finestra una dona, de la qual tenia ordre d'allunyament i que va resultar ferida greu, informen fonts policials a Europa Press aquest diumenge.
Segons va avançar 'Nació Manresa', és la seva dona, el succés va passar en el seu pis i ella va ser hospitalitzada amb ferides greus, encara que sense perill de mort: va caure sobre uns contenidors d'escombraries que van esmorteir l'impacte.
Fonts policials han explicat a Europa Press que l'home té uns 20 antecedents (inclosos alguns per trencar condemnes) i que passarà a disposició judicial les properes hores o dilluns, després de ser detingut pels suposats delictes d'homicidi dolós en grau de temptativa, violència de gènere i trencament de condemna.
A les 5.50 de dissabte, els Mossos van rebre l'avís que un home havia agredit la dona amb arma blanca i l'havia llançat per la finestra, a uns 4 metres.
El van localitzar en una benzinera el mateix matí, a les 7.20, quan el van detenir, informen les mateixes fonts.