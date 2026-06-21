Detingut un lladre de telèfons mòbils que actuava a l'estació de metro de Badal a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 18 de juny en el districte de Sants-Montjuïc de Barcelona a un home de 29 anys com a presumpte autor de 8 robatoris violents de telèfons mòbils a l'entorn de l'estació de Badal de la L5 del Metro de Barcelona, han informat en un comunicat aquest diumenge.
Els agents li van localitzar després d'una temptativa de robatori, per la qual cosa va ser detingut, després de detectar un augment "inusual" de robatoris violents de telèfons, principalment mitjançant la modalitat d'estrebada.
L'autor, que suma 8 detencions policials, va cometre els robatoris entre els mesos de maig i juny d'aquest any i sempre en la mateixa estació i a la mateixa franja horària.
Una vegada detectava a una potencial víctima a l'interior del vagó esperava a prop fins a arribar a l'estació de Badal on, després d'obrir-se les portes, aprofitava un moment de distracció per sostreure el mòbil de les mans de les víctimes després de la qual cosa es donava a la fugida.
El detingut, que va passar a disposició judicial aquest dissabte, seguia un patró de desplaçament al Metro conegut com a mètode de 'carrusel', que consisteix a iniciar la marxa en una estació, baixar del tren en una altra parada i no sortir a l'exterior sinó fer un canvi de sentit cap a l'altra andana per captar víctimes.
Durant els cinc primers mesos del 2026 s'han registrat prop d'un 38% menys de fets delictius en el transport ferroviari a la ciutat de Barcelona respecte al 2025.