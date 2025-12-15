Detingut un lladre per robar en un pis i a l'interior d'un vehicle a Cunit (Tarragona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la policia local de Cunit (Tarragona), han detingut aquest dilluns a la matinada un home de 27 anys per presumptament robar en un pis i a l'interior d'un vehicle, informen en un comunicat.
Els fets s'han produït a les 02.35 hores després de rebre l'avís d'una alarma activada i, en veure que la porta principal estava forçada, els Mossos han trobat el sospitós a uns 150 metres intentant obrir la porta d'un vehicle.
Les imatges de les càmeres de videovigilància han confirmat que es tractava de la mateixa persona, per la qual cosa està previst que el detingut, amb quatre antecedents per delictes patrimonials, passi a disposició judicial en les pròximes hores.