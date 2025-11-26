Actualitzat 26/11/2025 12:23

Detingut un lladre multireincident a Lleida per tres robatoris a l'interior d'un vehicle

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts un home de 32, un presumpte lladre multireincident que va cometre tres robatoris a l'interior d'un vehicle a Lleida el passat 19 de novembre, informen en un comunicat aquest dimecres.

La policia catalana el va identificar dijous passat i li van decomissar una bossa amb objectes de procedència dubtosa, entre els quals hi havia una llanterna, una jaqueta i aparells electrònics, i posteriorment es va confirmar que provenien de tres robatoris a la localitat.

Per això, va ser detingut i està previst que passi a disposició judicial.

 

