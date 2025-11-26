Detingut un lladre multireincident a Lleida per tres robatoris a l'interior d'un vehicle

LLEIDA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts un home de 32, un presumpte lladre multireincident que va cometre tres robatoris a l'interior d'un vehicle a Lleida el passat 19 de novembre, informen en un comunicat aquest dimecres.
La policia catalana el va identificar dijous passat i li van decomissar una bossa amb objectes de procedència dubtosa, entre els quals hi havia una llanterna, una jaqueta i aparells electrònics, i posteriorment es va confirmar que provenien de tres robatoris a la localitat.
Per això, va ser detingut i està previst que passi a disposició judicial.