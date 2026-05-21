Detingut un lladre de 22 anys per 24 robatoris a l'interior de vehicles al Vendrell

TARRAGONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts un home de 22 anys per 24 presumptes robatoris amb força a l'interior de vehicles, comesos principalment de nit als barris marítims de Sant Salvador i Coma-ruga del Vendrell (Tarragona) a l'abril i el maig.
Els investigadors, després de saber que es van produir robatoris durant quatre dies, van determinar que es tractava d'una sola persona que provocava importants danys als cotxes i robava tot tipus d'objectes, alguns d'elevat valor, informa la policia catalana en un comunicat aquest dijous.
Un dels robatoris més rellevants va ser el de dues bicicletes valorades en 6.000 euros, a més d'un rellotge i material esportiu.
La recerca del sospitós va donar com resultat la identificació d'un home al qual no constaven antecedents ni un domicili conegut, però va ser detingut dimarts cap a les 21.35 hores.
Està previst que passi a disposició judicial en les pròximes hores.