Detingut a l'Hospitalet de Llobregat per enviar droga a l'estranger

BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 12 de febrer un home de 28 anys a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) per enviar a l'estranger droga oculta en paquets de missatgeria, segons han informat aquest dilluns en un comunicat.
La investigació va començar l'agost del 2025 com a part d'un dispositiu per la prevenció de delictes contra la salut pública a Esplugues de Llobregat (Barcelona), que va permetre identificar tres individus presumptament relacionats amb el tràfic de drogues.
En el desenvolupament de la investigació, els agents van intervenir un total de 4,3 quilos de ketamina, identificant i detenint dos dels tres sospitosos, els qui presumptament es dedicaven a enviar a escala internacional substàncies il·legals amb paquets que simulaven altres objectes.
Més endavant, els agents van identificar el tercer individu, que van detenir el passat 12 de febrer quan anava cap a l'Aeroport de Barcelona i li van intervenir diverses drogues, entre les quals ketamina i MDMA, 450 euros i 142.000 pesos colombians en efectiu.
Arran d'aquests fets, aquell mateix dia, els Mossos d'Esquadra van entrar al seu domicili, on van localitzar, aproximadament, 200 grams de ketamina, MDMA, èxtasi i altres substàncies pendents d'anàlisi, a més de colorant rosa presumptament destinat a l'elaboració de tusi.