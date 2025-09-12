Detingut l'home que va disparar un tret a un altre davant un bar de la rambla Prim de Barcelona a l'agost

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres el presumpte autor que va disparar amb una arma i va ferir un home a l'exterior d'un bar situat a la rambla Prim, al districte de Sant Martí de Barcelona, el passat 29 d'agost, informen fonts policials a Europa Press.
En l'operatiu per detenir l'autor van localitzar diverses armes de foc i també van detenir una segona persona relacionada amb els fets.
L'incident es va produir cap a les 21.30 hores en un bar de la rambla Prim, i la víctima treballava a l'establiment i va rebre almenys un tret d'un client amb el qual estava discutint.
El cas està sota secret de sumari i l'està investigant la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Barcelona.
Finalment, està previst que els detinguts passin aquest divendres a disposició judicial.