Detingut l'home que va atropellar una agent dels Mossos a Sant Celoni (Barcelona) aquest diumenge

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts a Bigues i Riells (Barcelona) un home per presumptament atropellar una mossa d'esquadra a l'exterior de la comissaria de Sant Celoni (Barcelona) diumenge a la matinada, informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
Els fets van tenir lloc cap a les 04.30 hores quan un cotxe que circulava a gran velocitat va envestir uns agents que eren fora l'edifici, i van deixar una de les agents ferida greu, posteriorment traslladada a l'hospital amb diverses fractures.
El vehicle va ser trobat poc després a uns 900 metres del punt de l'atropellament i la investigació l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal (DIC).