Detingut l'home que presumptament va violar la seva filla a Lleida per trencar l'ordre d'allunyament

LLEIDA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts al matí l'home de 40 anys, arrestat aquest diumenge per presumptament violar la seva filla de 21 al carrer i davant el seu altre fill de 8, per haver infringit l'ordre d'allunyament de 200 metres que la magistrada li va imposar quan el va deixar en llibertat aquest dilluns.
Segons ha avançat 'La Vanguardia' i confirmen fonts policials a Europa Press, el sospitós ha trencat la mesura aquest dimarts a les 11.00 hores, quan un ciutadà ha trucat al 112 alertant de la presència de l'individu a l'edifici on viu la víctima.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat aquest matí que, després de prestar declaració, l'home no va ingressar en presó provisional perquè cap de les acusacions ho va sol·licitar a la jutgessa.
D'altra banda, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va afirmar aquest dilluns que la filla va declarar que no era el primera cop que passava.
"Hem donat instruccions perquè es faci una anàlisi portes endins de la situació d'aquest nucli familiar i veure exactament per què s'ha arribat a aquest punt i de quina manera hem d'actuar", va indicar l'alcalde en un comunicat de premsa.