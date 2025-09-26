Detingut a l'estació de Sants de Barcelona amb 2,5 quilos de cocaïna a la motxilla

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional va detenir el passat 28 agost a l'estació de Sants de Barcelona un home que portava a l'interior de la motxilla tres paquets embolicats en paper d'alumini que contenien un total de 2,514 quilos de cocaïna en pols, informen aquest divendres en un comunicat.
Els agents li van preguntar pels motius de la seva estada a Barcelona i l'home els va mostrar un document de sol·licitud d'asil denegat per Alemanya, raó per la qual va manifestar que havia d'anar a Espanya on se li facilités el tràmit ja que l'entrada a Europa la va fer per Espanya el 2024, i per aquest motiu era a la capital catalana.
No obstant això, el seu comportament "nerviós i desorientat" va provocar que els agents li escorcollessin la motxilla i, després de trobar-hi la droga, es va obrir una investigació per esclarir els fets i esbrinar si hi podia haver grups criminals organitzats que s'aprofiten de la seva situació de vulnerabilitat per transportar droga dins l'espai Schengen.