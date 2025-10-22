Detingut a l'Estació del Nord de Barcelona un narcotraficant buscat a Itàlia

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional va detenir el passat 13 d'octubre a l'Estació del Nord de Barcelona un narcotraficant italià amb una ordre europea de detenció i extradició (OEDE) vigent per Itàlia i que portava 1,305 quilos d'haixix en una motxilla, informen aquest dimecres en un comunicat.
El detingut, que procedia de València, no portava documentació, per la qual cosa els agents van fer un control de les seves pertinences i van trobar 2 paquets amb 12 planxes envasades al buit d'haixix amb un pes total d'1,305 quilos, per tant, finalment va acabar detingut.
Després de detenir-lo, el cos va detectar que tenia aquesta ordre per delicte de tràfic de drogues i contra les persones activada per Itàlia "des de fa temps", a més de constar-li 3 requisitòries judicials de detenció als jutjats de Madrid, Barcelona i Mataró (Barcelona) i una reclamació policial també en vigor, totes relatives a delictes de tràfic de drogues i falsificació documental.