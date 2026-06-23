Detingut a l'estació del Nord amb 139 mòbils robats quan partia cap a Romania

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
Agents de la Policia Nacional han detingut a l'estació del Nord de Barcelona un home que volia viatjar en bus fins a Romania i el qual se l'acusa de presumpte autor agreujat i encobriment, en trobar-li entre les seves pertinences 139 telèfons mòbils robats en el Primavera Sound i valorats en 150.000 euros, informa el cos en un comunicat aquest dimarts.
Els fets van passar aquest mes de juny, quan uns agents de la Policia Nacional, en el marc del desplegament especial establert dins el dispositiu de seguretat amb motiu de la visita del papa Lleó XIV, van identificar un individu que pretenia viatjar de Barcelona a Romania amb autobús.
L'individu en adonar-se de la presència policial va començar a mostrar una actitud nerviosa i evasiva, per la qual cosa després de ser identificat i un escorcoll més exhaustiu de les seves pertinences van trobar els mòbils sostrets.