Detingut a l'estació de Barcelona Nord per portar una maleta amb un 1 kg de metamfetamina

BARCELONA 21 ago. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut a un home a l'estació de Barcelona Nord quan tractava d'agafar un bus amb destinació París amb una maleta que contenia 1 quilogram de metamfetamina d'alta puresa.
També portava dos matxets i 1.025 euros en efectiu dins de la maleta de "grans dimensions", segons ha informat la policia aquest dijous en un comunicat.
Així, el detingut tractava d'agafar un bus quan els agents van decidir comprovar el contingut de la maleta en sospitar de la seva actitud en un control del Pla de Protecció Antiterrorista.
L'home ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública (tràfic de drogues), sent posat a la disposició de l'autoritat judicial, qui va decretar el seu ingrés a la presó.
A conseqüència de la intervenció s'ha obert una investigació a escala internacional, per la qual cosa no es descarten noves detencions.