Detingut a les Borges Blanques per robar bens d'una granja d'Osca

LLEIDA 20 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un home de 45 anys per presumptament robar 28 bens d'una granja d'Ontinyena (Osca), que transportava en una furgoneta que també va robar d'aquesta explotació ramadera, informen en un comunicat aquest dimecres.
Cap a les 04.00 hores els agents van veure un vehicle conduir de manera erràtica per l'N-240 i en aturar-lo van poder rastrejar la procedència dels animals i del vehicle.
Després de comprovar-ho, l'home va quedar detingut i també va ser denunciat penalment per conduir sense punts de carnet, els bens van ser retornats al seu propietari i l'arrestat va passar a disposició judicial aquest dimarts; la investigació continua oberta per esclarir si pot estar implicat en altres robatoris similars.