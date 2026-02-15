Detingut l'autor de cinc robatoris amb força en establiments de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat a un individu de 19 anys com a presumpte autor de cinc robatoris amb força en establiments del districte de Sant Andreu de Barcelona, on actuava amb motocicletes robades i sense permís de conduir, segons han informat aquest diumenge mitjançant un comunicat.
Els fets es van produir entre el 8 i el 30 de gener seguint un mateix patró: de matinada i trencant portes o vidres per accedir a l'interior dels locals.
L'individu utilitzava motos robades per desplaçar-se fins als establiments, on, una vegada dins, robava els diners de les caixes fortes i fugia amb la mateixa motocicleta, encara que no sempre ho feia sol, ja que en alguns casos hauria actuat amb l'ajuda d'una altra persona.
En un dels robatoris, comès en un supermercat, presumptament va sostreure més de 2.000 euros en efectiu d'una caixa forta, a més, se li atribueix el robatori de més d'1.100 euros en una gasolinera.
Dimarts passat, amb autorització judicial, els agents van registrar el seu domicili i van trobar objectes vinculats als robatoris, així com targetes relacionades amb una estafa per valor de 21.000 euros pel que, ara, el detingut ha passat a disposició judicial mentre la investigació segueix oberta.