Detingut l'autor de 60 robatoris amb força en trasters del Baix Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 8 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat a un home de 37 anys com a presumpte autor de 60 robatoris amb força en trasters de comunitats de veïns de Sant Joan Despí, Cornellà i Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).
La investigació es va iniciar a finals de setembre, quan la policia va tenir coneixement de diversos robatoris amb força que es produïen de nit en aquestes localitats, informen els Mossos aquest dissabte en un comunicat.
Els denunciants coincidien que sempre trobaven les portes dels trasters forçades de forma violenta i que de l'interior havien sostret objectes de divers valor, com bicicletes, patinets, petits electrodomèstics i eines.
La inspecció va permetre obtenir el perfil policial d'un primer sospitós, que actuava sempre en solitari i que accedia mitjançant la força a les comunitats de veïns i, a continuació, saquejava els trasters.
El lladre era molt actiu i mentre els agents recaptaven proves per a la seva detenció es van produir nous robatoris a Sant Joan Despí i Cornellà, mentre que a l'octubre va ampliar els seus robatoris fins a Sant Feliu de Llobregat, amb el mateix modus operandi.
Els investigadors van identificar com a autor a un home, sense domicili conegut, al que li constaven antecedents policials per diversos delictes, molts d'ells de la mateixa tipologia.
En un dispositiu nocturn dimarts passat, el van detenir a les rodalies d'una comunitat de veïns a Sant Joan Despí i, quan el van escorcollar, li van trobar damunt les eines emprades per forçar els accessos als edificis i les portes dels trasters, per la qual cosa el van detenir i va passar a disposició del Jutjat de Guàrdia de Sant Feliu de Llobregat.