Detingut l'autor de 13 robatoris amb força comesos els dos últims mesos a Granollers (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 6 de maig un home de 28 anys com a presumpte autor de 13 robatoris amb força comesos en els dos últims mesos a Granollers (Barcelona), informen en un comunicat aquest dimecres.
Després de setmanes d'investigació, els Mossos han aconseguit trobar elements comuns i coincidències, si bé l'autor va actuar a restaurants, comerços, empreses i obres, entrant per la força i robant material electrònic, mòbils o la recaptació de la caixa.
El detingut va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia divendres passat.