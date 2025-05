Detingut a l'AP-7 a Camarles per portar 80 quilos d'haixix ocults al seu vehicle

TARRAGONA 21 maig (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut un conductor a l'AP-7 a Camarles (Tarragona) com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues, per portar 79 quilograms d'haixix ocults al seu vehicle, segons ha informat en un comunicat aquest dimecres.

En un control fiscal a l'àrea de servei de l'AP-7 Baix Ebre, els agents de la Guàrdia Civil van interceptar un vehicle i van comprovar la documentació del conductor, que presentava antecedents policials relacionats amb delictes contra la salut pública; els agents van decidir inspeccionar l'interior del vehicle arran del nerviosisme del conductor durant les preguntes.

Durant l'escorcoll, els agents es van adonar de l'existència d'un compartiment ocult o de doble fons i en retirar un panell metàl·lic van trobar una gran quantitat de paquets perfectament embalats que desprenien una olor "molt intensa" d'haixix.

El conductor, l'únic ocupant del vehicle, va ser immediatament detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues; la substància requisada arribava a una quantitat de gairebé 79 quilograms i amb un preu en el mercat de gairebé 143.000 euros.

El detingut, el vehicle i la droga van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa (Tarragona), que va decretar l'ingrés a la presó del detingut.