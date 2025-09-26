Detingut a l'Ampolla (Tarragona) per conduir de manera temerària sota els efectes de les drogues

TARRAGONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous a l'Ampolla (Tarragona) un home de 27 anys per presumptament conduir de manera temerària per l'AP-7 sota els efectes de les drogues, informen aquest divendres en un comunicat.
Els fets es van produir cap a les 15.15 hores al quilòmetre 236 de l'autopista al seu pas per Tarragona quan una patrulla va intentar detenir el conductor en diverses ocasions, però va fugir ràpidament fins a accedir al nucli urbà de l'Ampolla.
Va ser allà quan el van interceptar i, després de la prova de detecció de drogues, va donar positiu en THC, raó per la qual va ser detingut i es preveu que passi a disposició judicial en les pròximes hores.