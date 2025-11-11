Detingut l'amo d'un locutori de Caldes de Montbui (Barcelona) per apropiar-se de 15.000 euros

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat el propietari d'un locutori de Caldes de Montbui (Barcelona) per presumptament apropiar-se indegudament de més de 15.000 euros, que va acumular gràcies als pagaments que les víctimes feien per enviar a familiars dels seus països d'origen, informen en un comunicat aquest dimarts.
La detenció s'ha produït després de dues denúncies recents, que s'afegeixen a una altra del mes d'agost, i els investigadors han constatat que el presumpte autor, un cop rebia els diners, donava a les víctimes el justificant d'enviament, i també aconsellava als clients sobre el millor moment per fer l'enviament, i afirmava que tenia coneixements sobre el tipus de canvi.
En aquest sentit, els enviaments no s'arribaven a produir perquè es quedava amb els imports dipositats per reinvertir-los i obtenir beneficis propis, i en alguns casos va arribar a retornar l'import en saber que l'havien denunciat, però així i tot va ser detingut i va passar a disposició judicial.