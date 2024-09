Detingut a l'Aeroport de Barcelona un presumpte maltractador que volia fugir

BARCELONA, 25 set. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra van detenir un ciutadà de Gàmbia de 45 anys a l'Aeroport de Barcelona-el Prat el 14 de setembre després de ser acusat d'agredir la seva parella a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) i intentar fugir del país.

En un comunicat aquest dimecres, han explicat que després d'assabentar-se dels fets denunciats per la víctima i ser informats de la intenció de l'home de fugir, els Mossos van sol·licitar la intervenció de la Guàrdia Civil, que van actuar amb "rapidesa per evitar la fugida".

Segons la denúncia presentada per la víctima, els fets van passar a Sant Feliu, on presumptament l'home la va agredir físicament i, posteriorment, li va robar el vehicle i diners, per dirigir-se a l'aeroport.

Els agents de la Guàrdia Civil, després de rebre l'alerta de la policia catalana, van desplegar un dispositiu de recerca a la zona d'embarcament de l'aeroport.

L'home va ser localitzat i detingut a la Terminal 1, minuts abans d'agafar un vol a Banjul (Gàmbia).